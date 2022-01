Prefeitura de Maracanaú quer levar vacinação para escolas e oferecer incentivo a pais e crianças

A Prefeitura de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, quer aproveitar a volta às aulas em fevereiro para incentivar a vacinação de crianças no Município.

Em entrevista exclusiva, durante visita ao Sistema Verdes Mares, na sexta-feira (28), o prefeito Roberto Pessoa (PSDB) antecipou duas estratégias a serem adotadas nas próximas semanas. Uma delas é vacinar as crianças nas escolas, mediante autorização dos pais ou responsáveis a ser entregue aos diretores.

A ação tem como foco reduzir os entraves de parte das famílias em se deslocar para levar as crianças aos locais de vacinação. A medida vai depender, no entanto, do retorno presencial às aulas, que será definido nos próximos dias, conforme o prefeito.

Até o final da semana, professores e demais profissionais da Educação estiveram preparando as salas de aulas para o retorno presencial no dia 1º de fevereiro. Ainda há indefinições diante da terceira onda da pandemia, segundo a categoria, devido à distribuição de material de proteção para os profissionais e ao avanço da vacinação das crianças.

Parque aquático

Outra novidade que a Prefeitura pretende anunciar para incentivar a vacinação é oferecer ingresso com acompanhante para Cave Park, um complexo turístico em Maracanaú. As regras para acesso ao benefício ainda serão anunciadas.

Os recursos para bancar o benefício serão oriundos da Secretaria da Saúde.

Investimentos em educação

No segundo ano de gestão, Roberto Pessoa aposta na educação como a área prioritária do governo. Ele ressalta que, neste ano, Maracanaú terá quatro novas escolas de tempo integral, totalizando 10.

Neste ano, também começa a funcionar a Escola Cívico-Militar Presidente Tancredo Neves. No início de janeiro, o Ministério da Educação anunciou a segunda escola do modelo em Maracanaú, como parte do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim).

A ampliação da educação pública passa também pela compra de oito escolas que, antes, eram alugadas pela Prefeitura. A compra permite à Prefeitura fazer melhorias e adequar os prédios conforme necessidade da gestão.

Creches

Um dos gargalos que a Prefeitura reconhece é na educação infantil. Segundo o prefeito, Maracanaú tem cerca de 4.500 crianças sem acesso a creches.

Para tentar reduzir o impacto, a Prefeitura fez convênio de 1.500 vagas com creches particulares em 2022, conforme Roberto Pessoa.

Professores

Diante do aumento na estrutura, o prefeito pontua ainda que deve realizar concurso público para profissionais da Educação em 2022. Estão vigentes contratos temporários na área.

Nos próximos dias, a Prefeitura deve também anunciar o reajuste salarial com base no piso nacional do magistério, anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) na quarta-feira (26).

Atualmente, o piso inicial dos profissionais da área é de cerca de R$ 2.939, em jornada de 40 horas semanais, segundo o secretário da Educação de Maracanaú, George Valentim.

O reajuste a ser definido, conforme a Prefeitura, terá o percentual necessário para que se chegue à nova média nacional, de R$ 3.845, conforme também às expectativas de repasses do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).