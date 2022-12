Precatórios do Fundef: dinheiro pode cair na conta do Governo ainda nesta quarta (28), diz Izolda

O dinheiro para pagar a primeira parcela dos precatórios do Fundef no Ceará pode cair na conta do Governo do Estado ainda nesta quarta-feira (28). A informação foi dada pela governadora Izolda Cela (sem partido) em entrevista ao Sistema Verdes Mares.

"Estava garantido, mas precisava que o Supremo, a presidente do STF, fizesse esse alvará de autorização para que a Caixa Econômica libere o dinheiro. Ontem, eu tive a notícia da Caixa. Acredito que hoje esse recurso esteja na conta", destacou Izolda.

A liberação dos recursos dos precatórios do Fundef é uma luta de anos dos profissionais da Educação. Professora, ex-secretária da Educação do Ceará e futura secretaria-executiva do Ministério da Educação, Izolda comemorou a conquista e disse que gostaria de repassar os recursos aos professores ainda na sua gestão.

"Mas se não for na minha (gestão), o governador Elmano toca isso logo nos primeiros dias", ressaltou, em referência ao futuro gestor, Elmano de Freitas (PT).

A primeira parcela a ser rateada no Ceará vem do montante de R$ 709,2 milhões.

Liberação dos recursos

Nesta quarta-feira (28), a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) divulga a lista com o valor que cada professor irá receber do montante de R$ 709,2 milhões. A publicação da lista ocorrerá a partir das 15 horas, mesmo horário em que será aberto o prazo para que os profissionais apresentem recursos indicando eventuais inconsistências.

A intenção da Seduc é que a lista final, com nomes dos beneficiários e valores a serem recebidos por eles, seja divulgada na próxima sexta-feira (30).