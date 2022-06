Izolda chega a encontro do PDT em Fortaleza com comitiva de deputados e sob gritos de apoio

A governadora e pré-candidata do PDT à reeleição, Izolda Cela, chegou ao encontro regional do partido, nesta quarta-feira (15), em Fortaleza, acompanhada de uma comitiva de deputados federais e estaduais e sob gritos de "Izolda, Izolda, Izolda".

Pouco antes, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, declarou apoio, em entrevista coletiva, ao pré-candidato Roberto Cláudio. Izolda e o ex-prefeito de Fortaleza têm sido os focos da disputa interna pela indicação à cabeça de chapa de 2022, apesar de o partido ter quatro nomes no páreo.

Izolda chegou acompanhada dos deputados federais Leônidas Cristino e Idilvan Alencar, e do presidente da Assembleia Legislativa, também pré-candidato do PDT, Evandro Leitão. Também a acompanhavam os deputados estaduais Romeu Aldigueri, Salmito Filho e Jeová Mota.

Ciente do impasse envolvendo aliados e correligionários pela disputa estadual, Izolda, ao discursar, ao centro da mesa, fez elogios a Ciro Gomes, ao senador Cid Gomes (que não participa do evento por motivo de saúde), a Roberto Cláudio e aos parlamentares do PDT. Ela também pediu uma salva de palmas ao ex-governador Camilo Santana, do PT.