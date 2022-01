Ceará terá primeira mulher, em 100 anos, a assumir gestão da agricultura no Governo do Estado

A ex-prefeita de Jaguaruana e presidente do Instituto Agropolos, Ana Teresa de Carvalho (PT), será a primeira mulher a assumir como titular a Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará.

A nomeação foi anunciada pelo governador Camilo Santana (PT) nesta quarta-feira (5) e deverá ser oficializada no Diário Oficial no final do dia.

Ela assume o cargo após exoneração de Diassis Diniz, que é pré-candidato nas eleições de 2022 e deixou o cargo, juntamente com outros secretários pré-candidatos, a pedido do governador.

Em discurso na sede da SDA, logo após anúncio de Camilo Santana, Ana Teresa, ao lado de Diassis, agradeceu a indicação de seu nome à pasta pelo deputado federal José Guimarães (PT).

Ana Teresa Barbosa é confirmada nova secretária do Desenvolvimento Agrário do Ceará. Parabéns a essa grande gestora que muito fará pelo Ceará . Parabéns ao governador @CamiloSantanaCE pela escolha. — José Guimarães (@guimaraes13PT) January 5, 2022

Ana Teresa é a primeira mulher a assumir a área temática no Governo, que já existe há um século e tem a configuração atual, sob o nome de Desenvolvimento Agrário, desde 2007.

"É uma honra, um privilégio, representar todas as mulheres do Estado do Ceará", pontuou.

Ela também foi a primeira mulher prefeita da cidade de Jaguaruana, eleita em 2012, e a primeira presidente do Instituto Agropolos, que atua no desenvolvimento rural sustentável.