O ex-governador Camilo Santana (PT) bate recorde de votos do senador Cid Gomes (PDT) em eleição para o Senado e se torna o candidato mais votado para o cargo na história do Ceará. O petista soma 3.240.354 com 95,78% das urnas apuradas

Em 2014, Cid havia somado 3.228.533 de votos, quebrando o recorde de Eunício Oliveira (MDB), em 2010, que somou 2.688.833.

Camilo Santana 3.240.354 (95% das urnas apuradas)

Cid Gomes 3.228.533

Tasso 2.314.79

Eunício 2.688.833

Inácio Arruda 1.912.663