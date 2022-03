Bailarino Hugo Bianchi dará nome à comenda em homenagem a artistas da dança no Ceará

Os deputados da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) avaliam nesta quarta-feira (30) um projeto de lei de autoria do Governo do Estado que altera a denominação da "Comenda Ceará de Dança" para "Comenda Hugo Bianchi de Dança", em homenagem ao bailarino, professor e coreógrafo Hugo Bianchi, pai do balé clássico no Ceará.

A comenda em homenagem aos artistas que se dedicam à dança foi criada em janeiro de 2020. A expectativa era de que a entrega do Troféu e Certificado ocorresse em evento aberto ao público, preferencialmente no dia 29 de abril de cada ano, considerado o Dia Internacional da Dança.

A criação, no entanto, coincidiu com o início da pandemia da Covid-19, e nenhum artista foi homenageado desde então.

Considerado o primeiro bailarino do Estado, Bianchi, que morreu em janeiro deste ano, foi o responsável por formar diferentes gerações de bailarinos no Ceará, além de ter fundado, em 1966, o Ballet Hugo Bianchi - uma das escolas mais tradicionais do Nordeste.