'A educação do nosso país estará em ótimas mãos', diz Elmano sobre Camilo no MEC

O governador eleito do Ceará, Elmano de Freitas (PT), comemorou nas rede sociais a oficialização do ex-governador Camilo Santana (PT) como ministro do Ministério da Educação (MEC) no futuro Governo Lula nesta quinta-feira (22).

"A educação do nosso país estará em ótimas mãos. Parabenizo meu amigo e senador Camilo Santana pela indicação como ministro da Educação. Um orgulho para nós cearenses", escreveu o petista.

Ele também fez menção à governadora Izolda Cela (sem partido), que deve assumir a Secretaria da Educação Básica no MEC.

"Também deixo meus parabéns à querida governadora Izolda Cela, que estará ao lado de Camilo nessa tão importante missão. Estaremos juntos para que a educação do Ceará e do Brasil prospere", ressaltou.

Os nomes dos cearenses no MEC foi acertado em reunião em Brasília no começo desta semana. Izolda também foi cotado para assumir como ministra, mas pressões políticas no PT fortaleceram a ida de Camilo para o cargo.