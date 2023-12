Preço do metro quadrado no bairro mais caro de Fortaleza custa quase R$ 10 mil; veja ranking

O preço médio do metro quadrado de imóveis residenciais à venda em Fortaleza segue em alta neste ano. Na Capital cearense, o Índice FipeZap acumula alta de 5,25% no ano e de 5,91% em 12 meses até novembro. Considerando apenas o resultado do mês passado, houve leve variação de 0,24%.

Veja também

Com isso, o preço médio do metro quadrado dos domicílios à venda em Fortaleza ficou em R$ 7.160. Nas regionais dois e sete estão localizados alguns dos bairros com as maiores médias de valores de imóveis residenciais.

Exemplo disso é o Meireles, que continua sendo o bairro mais caro para comprar uma casa ou apartamento na Capital - e o preço médio do metro quadrado subiu 5,6% nos últimos 12 meses.

No bairro em questão, o preço médio do metro quadrado residencial ficou em R$ 9.850. Além de ser o mais caro de Fortaleza, o Meireles também possui o preço do metro quadrado mais caro entre os bairros das capitais nordestinas pesquisadas para o Índice FipeZap.

O segundo mais caro de Fortaleza é o Luciano Cavalcante, com preço médio do metro quadrado custando R$ 8.813.

Veja os preços por bairro (m²):

Meireles: R$ 9.850 Luciano Cavalcante: R$ 8.813 Manuel Dias Branco: R$ R$ 8.072 Aldeota: R$ 7.835 Centro: R$ 7.109 Dionísio Torres: R$ 6.660 Praia do Futuro II: R$ 6.553 Fátima: R$ 6.073 Joaquim Távora: R$ 5.338 Papicu: R$ 5.328

Apesar de o Meireles ser o bairro mais caro e de ter sofrido elevação no preço do metro quadrado nos últimos 12 meses, a maior alta entre os bairros de Fortaleza enumerados na pesquisa foram Praia do Futuro II, que ficou 24% mais caro em 12 meses, e Centro, com alta de 19,1%.

Resultado nacional

No Brasil, o Índice FipeZap subiu 0,37% em novembro, acumulando elevação de 4,82% em 2023. De acordo com a pesquisa, a alta mais expressiva foi observada entre imóveis com dois dormitórios.

Além de Fortaleza, outras 44 das 50 cidades que tiveram preços do metro quadrado residencial pesquisados apresentaram alta nos preços. As maiores variações foram em Campo Grande (MS), com 2,02%; Goiânia (GO), com 1,46%, e Manaus (AM), com 1,38%.