Johnny Rockets deve abrir unidade drive-thru em Fortaleza ainda neste ano

Após seis anos desde a chegada do primeiro restaurante da franquia Johnny Rockets em Fortaleza, a cidade deve ganhar mais uma unidade da rede em 2024, porém no formato drive-thru. A operação está sendo estudada pela Antaris, holding que detém a marca no Brasil. “Estamos apenas à procura do ponto ideal, porque é necessário ter o ponto ideal para essa operação”, disse Augusto Ribeiro, CEO da Antaris, à coluna.

Com a seleção do local ocorrendo, o pontapé inicial para que Fortaleza tenha o drive-thru da rede de restaurantes deve ocorrer no segundo semestre.

O desenho da unidade drive-thru do Johnny Rockets está sendo estrategicamente analisado junto à possibilidade de entrada de uma nova franquia do ramo de restaurantes no Estado - e que integra a mesma holding: a Dickey's Barbecue Pit.

"Nós temos a Dickey's, é a maior rede de churrasco dos EUA, uma master franquia. Então desenhamos mais um Johnny para Fortaleza, mas existe a chance de entrada do Dickey's, então provavelmente teremos mais um Johnny ou um Dickey's”, detalha Augusto.

Centro de treinamento de franqueados

Ele ressalta que Fortaleza representa um importante mercado para as franquias da holding, inclusive podendo a cidade ser uma espécie de centro de treinamento para outros franqueados do Nordeste.

“Fortaleza é para nós um dos centros de expansão muito forte e muito consistente. Em cada mercado, nós determinamos uma cidade para ser nosso centro de treinamento, que são lojas habilitadas para treinar franqueados, e Fortaleza este ano provavelmente receberá um centro de treinamento para desenvolver franqueados do Nordeste”, diz o CEO da Antaris.

Além disso, ele não descarta planos de interiorização da franquia Johnny Rockets. “Estávamos conversando há algum tempo sobre Sobral e, nesse primeiro trimestre, vamos ‘planilhar’ mais duas cidades, mas existe um ‘grande namoro’ há um tempo para esse drive-thru do Johnny em Fortaleza”, reforça.

Fortaleza conta, hoje, com três franquias do Johnny Rockets, que chegou ao Ceará no fim de 2017 com uma loja no Iguatemi Bosque. Além da Capital, há ainda uma quarta unidade no Eusébio.

