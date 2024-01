Rede de cafeterias do Rio de Janeiro chega ao Ceará em março deste ano

Em franca expansão ao longo dos últimos anos anos, o setor de cafeterias e padarias em Fortaleza vai ganhar mais uma opção. Se trata da Boulangerie Carioca, franquia de padarias que será inaugurada entre o fim de fevereiro e o início de março no RioMar Fortaleza. O empreendimento conta com um aporte do franqueado em torno de R$ 600 mil e deve gerar 12 empregos diretos.

A Boulangerie Carioca integra a holding de franquias Antaris, presente no Ceará por meio das hamburguerias Johnny Rocket’s (com quatro unidades no Estado) e da franquia de gelatos Cuor di Crema.

Além disso, a controladora pretende fortalecer os negócios no Estado com a possibilidade de novas unidades da Boulangerie Carioca, a depender do desempenho da primeira loja.

“É a primeira experiência que vamos ter nessa área, Fortaleza tem nos premiado nos últimos anos com nossas marcas, Cuor di Crema e Johnny Rocket’s”, pontua Augusto Ribeiro, CEO da Antaris, em entrevista à coluna.

A Boulangerie Carioca chega ao RioMar com a proposta de oferecer pães, doces, quiches, croissants e macarons, além de opções de sopas e pratos rápidos (almoço e jantar). Até dezembro, a marca deve ter 10 unidades inauguradas pelo Brasil.

Cuor di Crema

A Cuor di Crema é outro nome que faz parte da holding e que já tem uma unidade em Fortaleza, mas deve expandir em breve. “É um tipo de produto que também estamos analisando como se comporta. O produto da Cuor di Crema tem que ter uma expansão um pouco mais agressiva, necessita mais de escala, então no nosso portfólio está mais ajustada para crescer rapidamente”.

“Então a expectativa é de ter pelo menos mais uma, mas isso seria para o segundo semestre, ainda sem local”, detalha o CEO da holding.

