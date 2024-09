Cidade do Ceará é a maior produtora de cera e pó de carnaúba do País; veja números

Elemento relevante na história do Ceará - a ponto de estampar a bandeira do Estado -, a carnaúba tem em solo cearense os principais municípios produtores de pó e de cera de carnaúba do Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O município de Granja, com 1.045 toneladas, é a cidade com a maior produção de pó de carnaúba, utilizado na produção da cera.

Além disso, a cidade de Granja também é a maior produtora da cera, com 220 toneladas (R$ 12,5 milhões).

Veja também Ingrid Coelho Cidade cearense é a segunda maior produtora de leite do Nordeste; veja ranking Ingrid Coelho Mais de 3 milhões de cearenses estão com 'nome sujo'; jogo do tigrinho e bets podem corroer renda

Camocim também é uma cidade cearense que se destaca no ranking nacional na produção de pó de carnaúba, com 897 toneladas, seguida por Coreaú, com 490t. Santana do Acaraú (470 toneladas) fecha o quarteto de cidades cearenses entre os dez municípios que mais produziram pó de carnaúba em 2023.

Já em relação à cera de carnaúba, o Ceará tem oito cidades entre as 10 maiores produtoras do País. Além de Granja, fazem parte da lista Groaíras, com 62 toneladas; Itarema (59 toneladas); Sobral (52 toneladas); Morrinhos (49 toneladas); Cariré (20 t); Pacatuba (18 t) e Caucaia (9 t).

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, destaca que a região norte do Ceará exporta mais de US$ 60 milhões em cera de carnaúba, sendo a cultura da carnaúba muito relevante para o Estado.

O pó de carnaúba é utilizado na produção da cera de carnaúba.

Esse pó fica na palha da carnaúba e é coletado após a secagem dessa palha. Após isso, o pó é usado para a fabricação da cera e a palha é utilizada na confecção de produtos como chapéus e bolsas" Amílcar Silveira Presidente da Faec

“Já a cera de carnaúba é bastante utilizada em frutas, para que ela fique lisinha, sendo um produto orgânico”, explica, acrescentando que sobretudo a manga recebe uma camada da cera. “É usada na manga de exportação porque deixa ela muito mais bonita”. Além disso, a cera de carnaúba também entra na fabricação de alguns cosméticos.

Veja o ranking

Pó de carnaúba (toneladas)

Granja (CE) 1045 Camocim (CE) 897 Coreaú (CE) 490 Santana do Acaraú (CE) 470 Nossa Senhora de Nazaré (PI) 365 Campo Maior (PI) 364 Piracuruca (PI) 334 Castelo do Piauí (PI) 321 São José do Divino (PI) 296 São João da Serra (PI) 296

Cera de carnaúba (toneladas)

Granja (CE) 220 Groaíras (CE) 62 Itarema (CE) 59 Sobral (CE) 52 Morrinhos (CE) 49 Barra (BA) 35 Felipe Guerra (RN) 33 Cariré (CE) 20 Pacatuba (CE) 18 Caucaia (CE) 9

Fonte: IBGE

Ganho na produção

Para aumentar a produtividade, Amílcar revela que, junto ao Sindicato das Indústrias Refinadoras de Cera de Carnaúba no Estado do Ceará (Sindcarnaúba), tem discutido o aumento da produtividade da extração do pó da carnaúba “com secadores específicos que ampliam essa eficiência”.

A planta, encontrada exclusivamente no semiárido nordestino, também é matéria-prima para a fabricação de remédios, embalagens e até chips de celulares. Durante o período de safra, a carnaúba gera 90 mil empregos no Estado ao longo de toda a sua cadeia produtiva, conforme revelou Edgar Gadelha, presidente do Sindcarnaúba, em entrevista ao Diário do Nordeste publicada em março deste ano.

Com o nome científico Copernicia prunifera, a árvore recebe esse nome que, na mitologia tupi, se traduz como "árvore que arranha".

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😊 Útil 😀 Muito útil