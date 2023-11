Ceará gera 6,1 mil empregos em outubro; Fortaleza lidera criação de vagas no Nordeste

O mercado de trabalho formal cearense ganhou 6.130 vagas de emprego em outubro deste ano. O número é fruto de 47,6 mil admissões contra 41,4 mil desligamentos, gerando o saldo positivo no décimo mês do ano.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e foram divulgados na última terça-feira (28) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O saldo de vagas de outubro no Ceará, apesar de positivo, se mostrou mais tímido do que os resultados de agosto e setembro deste ano, quando foram geradas no Estado 10,7 mil e 10,1 mil vagas de emprego, respectivamente.

Municípios

Fortaleza foi responsável por cerca de metade das novas vagas no Ceará em outubro. Só na Capital o saldo foi de 3.090 vagas, resultado de 26,6 mil admissões e 23,5 mil desligamentos.

Em Maracanaú, o saldo foi positivo em 505 vagas, com destaque para a indústria. O setor responde por 368 dos 505 novos postos de trabalho gerados no município da região metropolitana em outubro deste ano.

Em Caucaia, o saldo foi de 163 vagas de emprego, com destaque para o setor de serviços, que gerou 121 postos de trabalho.

Fortaleza lidera no Nordeste

Das nove capitais nordestinas, Fortaleza foi a que teve o maior saldo de vagas em outubro deste ano. Em seguida, aparecem Recife (PE), com 2,7 mil vagas; e Salvador (BA), com 2,4 mil.

Fortaleza (CE): 3.090 Recife (PE): 2.778 Salvador (BA): 2.436 Teresina (PI): 1.564 João Pessoa (PB): 1.531 São Luís (MA): 1.291 Maceió (AL): 1.233 Aracaju (SE): 602 Natal (RN): 357

Setores

O setor de serviços foi o principal responsável pela geração de empregos no Ceará em outubro, com 2,6 mil vagas. O comércio aparece logo em seguida, com 1,2 mil postos de trabalho.

A indústria foi o terceiro maior setor responsável por gerar empregos no Ceará em outubro, com 1,1 mil postos de trabalho. A Construção gerou 920 empregos.

