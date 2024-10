Bet365 vai sair do Brasil? Veja se empresa pediu autorização para funcionar no País

Uma das casas de apostas mais famosas no Brasil, a Bet365 foi uma das empresas do ramo que solicitaram junto ao Ministério da Fazenda a autorização para a continuidade da operação, conforme dados do Sistema de Gestão de Apostas (Sigap). O pedido da Bet365 foi protocolado no dia 14 de agosto.

O Ministério da Fazenda divulga, nesta terça-feira (1º), a lista de bets (palavra em inglês para apostas) regulamentadas para funcionarem no Brasil. Caso o pedido da Bet365 não seja aceito pelas autoridades brasileiras hoje, a empresa será considerada ilegal e estará proibida de oferecer apostas no País.

Até a última segunda-feira (30), 168 pedidos de bets para operarem no Brasil foram protocolados junto ao programa do ministério. Caso o Governo Federal aceite a solicitação da Bet365, a empresa passará a usar um domínio brasileiro de internet, com a extensão "bet.br".

A casa de apostas também terá que cumprir uma série de regras de combate a fraude, lavagem de dinheiro e publicidade abusiva.

Criada no início dos anos 2000, a Bet365 tem sede no Reino Unido e é uma das bets mais tradicionais do Brasil. A empresa fez a solicitação junto ao Ministério da Fazenda com a Razão Social HS do Brasil LTDA.

Autorização do Ministério da Fazenda

As bets que não solicitaram autorização pelo Ministério da Fazenda para operação no País são consideradas ilegais e estão proibidas de oferecer apostas.

Os sites ficarão fora do ar depois do dia 10 de outubro, portanto os apostadores terão até essa data para o saque dos valores depositados.

Após esse prazo, as bets irregulares terão seus sites derrubados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Já as bets que solicitaram autorização para operar no País vão ter ou não a licença concedida pelo Ministério da Fazenda.

