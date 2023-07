Aluguel residencial sobe cinco vezes mais que a inflação e avança 13,56% no 1º semestre em Fortaleza

A combinação entre oferta menor e aumento da demanda por imóveis para locação levou o preço dos aluguéis residenciais a subir cinco vezes mais que a inflação oficial de Fortaleza medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no primeiro semestre deste ano.

Enquanto o IPCA, divulgado mensalmente, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumula variação de 2,6% de janeiro a junho em Fortaleza, o preço dos aluguéis residenciais conforme o Índice FipeZap de locação residencial apresentou alta de 13,5% em igual período.

O economista Ricardo Coimbra explica que esse cenário vem sendo observado em função da retomada da atividade econômica.

“Durante a pandemia e a consequente retração da atividade, muitos imóveis residenciais e comerciais foram devolvidos, muitos contratos foram encerrados, resultando em um crescimento significativo da oferta desses imóveis”.

“Na medida em que há um processo gradativo de retomada, há um retorno da demanda por locação. Esse crescimento da demanda aquece o mercado, proporcionando um crescimento médio dos preços”, reforça Coimbra. Ele lembra ainda que o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), principal balizador dos preços dos aluguéis, acumula retração de 4,4% de janeiro a junho.

Perspectivas futuras

O economista acredita que “se a retomada continuar ocorrendo com força ao longo dos próximos meses, é provável que os preços médios de locação sigam aumentando”.

“Muito provavelmente aumentos acima da inflação, então se não houver crescimento na oferta de espaços, essa é a tendência, já que a atividade econômica no Ceará e no País deve ter trajetória crescente”.

Índice FipeZap

Apenas em junho, o Índice FipeZap avançou 1,1% em Fortaleza. Com o resultado, em 12 meses, o preço de locação de imóveis residenciais já subiu 21,2%.

Apesar das elevações, o metro quadrado em Fortaleza para locação residencial foi calculado em R$ 26,41 - o quinto mais barato entre as 25 cidades pesquisadas para a composição do índice geral e o mais barato, se considerarmos apenas as capitais.