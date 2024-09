Veja a lista dos 26 municípios cearenses que recebem reforço na segurança das eleições

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) oficializou a lista de 26 municípios que terão reforço de segurança federal durante as eleições municipais de 2024. A decisão veio após a análise de um pedido apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pela corte cearense, com base em consultas à Polícia Federal e às forças de segurança estaduais.

Neste ano, 26 municípios serão contemplados, mais do que o dobro do ocorrido em 2020, a última eleição municipal, quando 10 cidades foram contempladas. O número de cidades com reforço aumentou após uma avaliação mais detalhada da situação.

O reforço federal tenta garantir a tranquilidade do processo eleitoral em regiões onde há histórico de tensões políticas ou onde as forças locais podem enfrentar dificuldades para manter a ordem pública.

A expectativa é que as tropas federais atuem em conjunto com a Polícia Militar do Ceará e outras forças de segurança locais, sob a coordenação do TRE, para prevenir possíveis episódios de violência e coação eleitoral.