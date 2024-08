Após ouvir PF e forças estaduais, TRE pede reforço na segurança da eleição em 25 municípios do Ceará

A campanha eleitoral de 2024 começa nesta sexta-feira (16) sob uma nova conjuntura, com um redesenho das forças políticas estaduais e sob alerta para a segurança dos municípios no pleito municipal. Para este ano, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) solicitou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o reforço da Força Nacional de Segurança para um total aproximado de 25 municípios, mais do que o dobro do que foi pedido no último pleito, em 2022, quando 10 cidades estavam na lista.

O reforço de segurança nas eleições é um procedimento que ocorre há décadas no Brasil e leva em consideração vários critérios discutidos por autoridades locais, como juízes eleitorais, promotores, forças de segurança estaduais e federais e a própria Justiça Eleitoral.

Como ainda está sob análise do TSE, o TRE-CE não divulgou a lista das cidades para as quais o reforço foi solicitado.

Entre os pontos observados estão a possível intervenção de facções e grupos criminosos, o acirramento dos ânimos entre forças políticas locais, o volume de ocorrências policiais e até fatores como a circulação de notícias falsas.

O crescimento do número de municípios aponta para um acirramento maior entre os grupos políticos, algo comum nas disputas municipais, além da atuação de grupos criminosos que podem influenciar o voto da população.

Diálogo entre instituições

Para esta eleição, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, detalha que o procedimento foi conduzido pela Corte em diálogo constante com as forças de segurança estaduais, o governo do Estado e órgãos como a Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

“Solicitamos aos juízes e promotores de cada zona eleitoral um levantamento sobre as cidades. Como estava o clima, onde poderia haver intervenções de facções criminosas, como estava a circulação de fake news, e tudo foi mapeado”. Raimundo Nonato Silva Santos Presidente do TRE-CE

Após esse primeiro procedimento, o Tribunal se reuniu com as polícias, o governo do estado, a Abin e a 10ª Região Militar. Só após esses diálogos a lista foi enviada ao TSE e aguarda agora a deliberação da Corte Superior.

Crença em tranquilidade

Apesar das providências adotadas, o presidente do TRE considera que haverá normalidade no dia da votação, marcada para o dia 6 de outubro.

“Estamos muito tranquilos e acreditamos que teremos um pleito normal”, completa.

Pedidos em anos anteriores

Nas duas últimas eleições, em 2020 e 2022, o TRE-CE solicitou e foi atendido pelo TSE para reforço da segurança em 10 cidades cearenses.

Eleição 2022