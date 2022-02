Tasso nega possibilidade de deixar o PSDB por conta da eleição presidencial: “é loucura”

O senador Tasso Jereissati (PSDB) negou, nesta quinta-feira (10), que haja qualquer possibilidade de trocar o PSDB pelo PSD por conta de supostos entendimentos para a disputa à Presidência. Ele disse considerar difícil que o correligionário Eduardo Leite faça a mudança de partido e defendeu respeito às prévias, vencidas por João Dória.

“Isso não é nem especulação. É loucura”, declarou o parlamentar em contato com esta coluna, por ocasião do evento da inauguração de uma expansão no Porto do Pecém, na qual esteve ao lado de Camilo Santana, Cid e Ciro Gomes.

O senador cearense defendeu, nas prévias do partido, ocorridas em novembro, o nome do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, como pré-candidato do partido à Presidência da República. O vencedor da consulta, após idas e vindas e desgastes internos, foi o governador de São Paulo, João Doria.

Tasso fez uma ponderação, apesar de defender o modelo adotado pelo partido.