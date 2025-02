Tarifas de Trump ameaçam exportações cearenses: política precisa se unir ao setor produtivo

A decisão do ex-presidente americano Donald Trump de impor uma tarifa de 25% sobre o aço importado coloca o Ceará em uma posição delicada. Com os Estados Unidos absorvendo 80% das exportações cearenses do setor, os impactos podem ser severos: queda de R$ 600 milhões na receita das empresas, redução de R$ 111 milhões na arrecadação estadual, além do possível corte de 20% nos empregos da siderurgia. O protecionismo americano, dito em “defesa da indústria local”, impõe barreiras artificiais ao comércio global e obrigam Brasil e Ceará partirem em busca de alternativas.