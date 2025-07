STF: Moraes dobra a aposta contra Bolsonaro, mas caso exige cautela diplomática

A crise institucional no Brasil parece ter, nesta sexta-feira (18), um marco decisivo. A nova ofensiva do Supremo Tribunal Federal (STF), que impôs ao ex-presidente Jair Bolsonaro o uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar e proibição de contato com aliados estratégicos, inclusive o filho Eduardo, aponta para uma escalada no embate entre a Justiça brasileira e os aliados do ex-presidente, incluindo Donald Trump.