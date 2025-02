Sem Plano Diretor atualizado, Fortaleza cresce no improviso e à mercê de interesses individuais

Desde 2020, Fortaleza vive um impasse que ameaça seu desenvolvimento sustentável: o Plano Diretor, instrumento fundamental para orientar o crescimento urbano, segue desatualizado. Sob a gestão Roberto Cláudio, chegou-se a anunciar o início das discussões, mas a pandemia da Covid-19 interrompeu o processo. Na gestão Sarto, a pauta foi engavetada e, agora, sob o comando de Evandro Leitão (PT) e com uma nova composição na Câmara Municipal, a capital cearense não pode mais postergar esse debate. A ausência de um Plano Diretor atualizado compromete o futuro da cidade e penaliza as próximas gerações.

O Plano Diretor é essencial para ordenar o uso do solo, planejar a expansão urbana e garantir equilíbrio entre desenvolvimento econômico, social e ambiental. Sem ele, Fortaleza tem vivido um processo de “remendos legislativos”, com a Câmara aprovando leis complementares que atendem a interesses pontuais. Um exemplo claro disso foi a polêmica extinção de áreas verdes no fim de 2024, uma decisão aprovada no "apagar das luzes" do ano legislativo. Esses movimentos improvisados prejudicam o planejamento de longo prazo e favorecem o crescimento desordenado, aumentando problemas como a desigualdade socioespacial, a falta de infraestrutura adequada e favorecem a especulação imobiliária.