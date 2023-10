Reunião do PDT pode aprofundar crise no Ceará e o distanciamento entre os irmãos Ferreira Gomes

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) fará uma reunião, nesta sexta-feira (27), que poderá ter consequências decisivas para o partido no País e para a política cearense de maneira geral, tendo em vista ser o PDT o maior partido no Estado.

No Rio de Janeiro, a sigla no país fará uma reunião ampliada de sua executiva nacional com parlamentares federais e outras lideranças da legenda em todo o País. Haverá outros assuntos, mas o centro do debate será a situação do partido no Ceará. Inclusive, as principais lideranças cearenses como o ex-ministro Ciro Gomes, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, o presidente nacional Interino, André Figueiredo, e até o senador Cid Gomes estão no Rio para participar do encontro.

Desde o ano passado, como é de conhecimento público, o PDT enfrenta uma crise interna profunda com divisão inclusive entre os irmãos Ciro e Cid Gomes, que estão em lados opostos neste embate.

Tudo começou na escolha do candidato do partido ao governo do Estado na eleição do ano passado. Uma parte queria Roberto Cláudio como candidato, a outra defendia a candidatura à reeleição de Izolda Cela, que estava no cargo após renúncia de Camilo Santana em abril.

Diante do embate, Roberto Cláudio acabou sendo escolhido candidato e uma parte dos filiados acabaram abraçando a candidatura do petista Elmano de Freitas, que acabou saindo vencedor.

Naquele episódio, Cid Gomes acabou se afastando do processo eleitoral, diante da divergência frontal com o irmão Ciro. Desde então, os dois estão afastados politicamente e sem se falar. Nesta reunião, os dois devem estar frente a frente, após o período de embates à distância.

O encontro desta sexta-feira, no entanto, poderá ser decisivo para o futuro da legenda e, por isso, todo o mundo político cearense estará atento aos movimentos da reunião que começa às 16h.

Nos bastidores, filiados ao partido no estado consideram que a executiva nacional deve intervir no diretório estadual que está sob comando de Cid Gomes, após um vai e vem de decisões judiciais, que gerou um desgaste ainda maior aos pedetistas.

Caso se confirme a intervenção, a expectativa é que haja uma debandada da Legenda no Estado, principalmente da ala mais próxima ao governo do Estado, que inclui Cid Gomes. Uma decisão drástica neste sentido também tem potencial para aprofundar a crise familiar e política vivida pelos irmãos Ferreira Gomes, que já foram líderes maiores do grupo governista no Ceará.

Os resultados da reunião podem trazer fatos novos ao debate eleitoral cearense porque, além de delimitar um novo tamanho do PDT, o maior partido no cenário local, ainda determinará o processo migratório para outras legendas.

Em especial, a sucessão em Fortaleza poderá ganhar fatos novos nos próximos dia, dependendo do desfecho interno no PDT. A conferir.