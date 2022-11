Próximo de Camilo Santana, Hugo Figueiredo foi indicado ao Pecém após diálogo entre Izolda e Elmano

O novo governo, comandado por Elmano de Freitas (PT), só começa em 1º de janeiro. Entretanto, as articulações do governador eleito já começam a surtir efeitos práticos. Um dos primeiros atos é a indicação do engenheiro Hugo Figueiredo para a presidência do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, confirmada nesta terça (29) em Assembleia Geral da Companhia.

Por dias, o comando da Cipp S/A foi alvo de especulações sobre a nova presidência que é de indicação do seu sócio majoritário, no caso o Estado do Ceará. Evidentemente, o sócio holandês Porto de Roterdã foi ouvido em todo o processo.

Não é para menos. O Pecém é hoje e será ainda mais no futuro próximo o principal ativo para o desenvolvimento do Ceará, tendo em vista projetos robustos em curso de energias renováveis e no hub de hidrogênio verde.

O colunista deste Portal, Egídio Serpa, antecipou a informação sobre a entrada do nome de Hugo na disputa pelo cargo.

Articulação do novo governador

Hugo Figueiredo é uma indicação da governadora Izolda Cela, mas foi definida após diálogo com o governador eleito por se tratar de um mandato que ocorrer sob gestão de Elmano. Figueiredo é um técnico reconhecido e próximo do ex-governador a senador eleito Camilo Santana.

Atualmente, ele ocupa a Presidência da Companhia de Gás do Ceará (Cegas) e foi secretário de Planejamento logo no início do governo Camilo, entre 2015 e 2017.

Hugo Santana Figueiredo é professor da Universidade Federal do Ceará (UFC), doutor em Economia, mestre em Administração de Empresas pelo Rensselaer Polytechnic Institute (EUA) e graduado em Engenharia pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).