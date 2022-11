A estratégia do governador eleito Elmano de Freitas para se aproximar do setor produtivo

“Me deem oportunidade de confiar em mim. Me deem oportunidade de ouvir e construirmos consensos”. A declaração acima foi dada pelo governador eleito Elmano de Freitas (PT) em reunião com empresários do setor varejista, recentemente, na sede da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL). Ao passo que organiza os grupos da equipe de transição de governos, o gestor eleito iniciou estratégia de se aproximar do setor produtivo do Estado.

Durante a campanha eleitoral, informações de que Elmano teria atuado, no passado, como advogado do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) criou embaraços ao gestor principalmente entre o empresariado.

Agora, eleito em primeiro turno para o governo do Estado, Elmano de Freitas atua para quebrar qualquer barreira que possa haver nesse sentido. Em conversa com essa coluna, o petista confirmou a estratégia e assegurou que seu governo quer manter e melhorar a relação com o setor produtivo cearense.

Elmano de Freitas Governador eleito “Qualquer política pública que eu quiser implementar, qualquer modelo econômico, só funciona se houver confiança e investimento privado. Se o setor produtivo estiver investindo. Por isso, essa parceria é tão importante”.

Antes de conversar com a CDL Fortaleza, Elmano de Freitas já havia mantido contato com entidades como a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Federação do Comércio (Fecomércio), Sinduscon, que representa as empresas do setor de Construção, além de conversas com grandes representantes do empresariado cearense.

Contribuição para obras estruturantes

Mais do que ganhar confiança do setor, Elmano disse que está ouvindo as entidades para que possam, inclusive, indicar prioridades e obras estruturantes para o Estado do Ceará.

“Eu quero quebrar qualquer conceito equivocado que haja e reforçar que estamos sempre abertos ao diálogo”, diz o governador eleito.

Vice-governadora também tem papel estratégico

Legenda: A vice-governadora eleita Jade Romero tem feito contatos com o vice-presidente Geraldo Alckimin Foto: Thiago Gadelha

Eleita como vice na chapa de Elmano, Jade Romero também tem um papel importante na interlocução com o setor produtivo. Em São Paulo, recentemente, ela manteve contatos com o vice-presidente da República eleito, Geraldo Alckimin. O ex-governador de São Paulo funciona com uma ponte entre o governo Lula e o setor produtivo.

Os diálogos entre os dois são institucionais e dizem respeito ao alinhamento de projetos no momento da transição de governos, mas têm um horizonte de sinalizar essa aproximação com o setor privado. Jade Romero é filiada ao MDB.