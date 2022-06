Prefeitura cancela shows de São João com Wesley Safadão e outros artistas por conta das chuvas

O município de São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza, resolveu cancelar as festividades de São João marcadas para os dias 29 e 30 de junho, 1º, 2 e 3 de julho por conta da situação das chuvas. As fortes precipitações afetam o município e tiveram impacto nas estradas municipais que interligam comunidades, afetando inclusive o transporte de estudantes.

O “São João Gonçalo” é uma festividade tradicional do município e estava sendo preparado para retornar após o período de pandemia. Os gastos estimados pelo Município estavam em torno de R$ 2 milhões e a festa teria a presença de atrações de renome como os cantores Wesley Safadão, Zé Vaqueiro e Tati Girl.

O prefeito da Cidade, Marcelo Teles (PROS), ‘Professor Marcelão’, informa a esta Coluna que reuniu secretários, lideranças e vereadores do município e após esse entendimento resolveu cancelar as festividades e realocar os recursos para duas finalidades: a compra de três novos ônibus escolares e a destinação de R$ 1 milhão para recuperação de estradas vicinais que cortam o município e interligam a sede e as diversas comunidades dos distritos.

Em área territorial, São Gonçalo do Amarante chega a ser maior do que o município de Fortaleza, a Capital do Estado. São mais de 120 comunidades, segundo o gestor. Na geografia municipal também se encontra o Porto do Pecém, um dos mais importantes equipamentos econômicos do Estado.

Marcelo Teles Prefeito de São Gonçalo do Amarante “Nós temos enfrentado muitas chuvas e a previsão é que tenhamos ainda mais nos próximos dias. Diante disso, o mais prudente é remanejar esses recursos no que é mais prioritário para as pessoas. Não há dúvidas de que o turismo e a cultura são importantes, mas no momento, daremos outra prioridade”.

O País observa com muita lamentação o elevado número de mortos e desabrigados diante das fortes chuvas em Recife e outras cidades de Pernambuco. As precipitações também estão chegando ao Ceará. Há um alerta de chuva e ventos para mais de 100 cidades.

Debate nacional

Também está em debate nacionalmente os investimentos de recursos públicos na contratação de atrações musicais de peso.

Em Mossoró, no Rio Grande do Norte, por exemplo, o Ministério Público entrou com uma ação para pedir a suspensão de shows de cantores como o próprio Wesley Safadão e de Xand Avião.