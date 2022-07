Pré-candidatos do PDT voltam a se reunir com Ciro Gomes; tema pode ser a pesquisa de opinião

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) convocou, novamente, os quatro pré-candidatos do partido ao governo do Estado para reunião no fim da tarde desta quarta-feira (6). Os concorrentes foram avisados e o encontro poderá tratar da pesquisa de opinião contratada pelo partido e anunciada aos concorrentes na reunião ocorrida na última terça-feira, 28 de junho.

A possibilidade de publicação dos dados do levantamento gera polêmica na aliança governista desde então. Levar as informações ao conhecimento do público divide opiniões no PDT e até entre os partidos aliados.

Na última quinta-feira (30), em postagem nas redes sociais, a governadora Izolda Cela minimizou a pesquisa e sugeriu a escuta dos partidos aliados para a definição do candidato do partido. Izolda é uma das pré-candidatas, ao lado de Roberto Cláudio, Mauro Filho e Evandro Leitão.

O uso de informações de pesquisas é comum para embasar decisões partidárias, mas, geralmente, os dados são para consumo interno, não para publicação. Os levantamentos incluem, inclusive, dados qualitativos, não só quantitativos.

Nas sondagens que chegaram recentemente ao conhecimento público, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, aparece como o concorrente mais bem posicionado neste momento da disputa. Este fato levou parte dos aliados a especular que apostar neste formato poderia favorecer ao ex-prefeito.