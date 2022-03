Por que Camilo Santana vai renunciar ao cargo de governador antes do fim do mandato?

Eleito com 3,4 milhões de votos, 79,9% dos votos válidos, na Eleição de 2018, Camilo Santana (PT) se credenciou para o segundo mandato a frente do Poder Executivo Estadual. O novo ciclo começou em 1º de janeiro de 2019 e iria até 31 de dezembro de 2022.

Se Camilo ainda tem um mandato válido até o dia 31 de dezembro deste ano, por que o governador vai renunciar ao cargo no próximo sábado, 2 de abril?

A renúncia ao cargo eletivo é uma decisão pessoal do detentor de mandato e precisa ser formalmente comunicada, no caso dos cargos do Executivo, ao Poder Legislativo no nível correspondente, para que haja a posse do novo comandante dentro da linha sucessória estabelecida pela Constituição.