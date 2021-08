Para atender as bases, deputados dispensam holofotes e ideologias e atuam nos bastidores

As eleições suplementares ocorridas no último domingo (1º), embora em municípios que não estão entre os maiores do Estado, (Martinópole, Missão Velha e Pedra Branca), servem de termômetro para avaliar como estão os entendimentos regionais entre lideranças estaduais e locais para a eleição de 2022, por isso ganharam tamanha relevância.

A eleição para as cadeiras da Assembleia Legislativa e da Câmara dos Deputados, invariavelmente, passa pelos entendimentos regionalizados.

Aqueles líderes que conseguem a maior envergadura com os gestores e apoiadores locais têm mais chance de renovar ou conseguir uma nova cadeira no Parlamento, por isso, esse tipo de disputa localizada, em véspera de eleição geral, toma tanto a atenção do mundo político.

Mais do que isso, as articulações locais revelam uma lógica de atuação no Congresso Nacional que fica distante dos holofotes e das ideologias políticas, mas se mostra bastante efetivas para manter uma base de votos fiel.

Atração de recursos ao Município Do outro lado do balcão, mais do que apoio moral e eleitoral, os gestores municipais precisam de parlamentares parceiros que sejam capazes de abrir portas estratégicas para a Prefeitura.

Com a maioria das gestões de pires na mão, a efetividade dos deputados parceiros define o que o prefeito poderá entregar de obras de maior envergadura ou serviços mais efetivos com recursos externos e isso pode significar novos sucessos eleitorais.

Assim, abrir portas significa gozar de trânsito e interlocução, principalmente, nos poderes executivos em âmbito estadual e no Governo Federal. E isso, por sua vez, demanda apoio parlamentar aos governos – independente das ideologias.

Personagens cearenses

Legenda: O deputado Domingos Neto, recentemente, promoveu evento em que entregou tratores a gestores municipais aliados pagos com recursos federais É aí que entram em cena deputados que tiveram sucesso nas empreitadas suplementares recentes no Ceará como Domingos Neto (PSD) e AJ Albuquerque (PP).

Ambos são aliados do Governo do Estado no Ceará e mantêm bom trânsito em Brasília, evitando confrontos ideológicos e com atuações voltadas às bases. E a lista não para por aí. Há outros nomes na bancada cearense que adotam estratégias semelhantes, como Júnior Mano (PL). Legenda: Deputado federal Júnior Mano tem uma atuação forte nos bastidores e longe dos holofotes no Congresso Nacional

Do ponto de vista político, há dificuldades em um estado do Nordeste, como o Ceará, cujo grupo governista local, que é majoritário, faz oposição ao Governo Federal comandado pelo presidente Jair Bolsonaro.

Longe das disputas ideológicas

A necessidade de atender aos anseios dos municípios que representa e de se capitalizar politicamente para uma eleição mais tranquila que está por vir faz estes parlamentares ignorarem as disputas ideológicas e os holofotes do Congresso Nacional para atuar nos bastidores, batendo a porta dos ministérios, se alinhando eventualmente com os governos em todos os níveis e votando nos parlamentos de acordo com as circunstâncias.

Legenda: Deputado Federal AJ Albuquerque (PP) é próximo do presidente da Câmara, Athur Lira. O PP é um dos maiores aliados do governo Bolsonaro no Congresso Geralmente, essas pessoas formam o chamado centro democrático, para ficar numa terminologia que agrada aos interessados, ou o chamado centrão, cuja atuação está bem caracterizada.

A atuação destes parlamentares mantém uma semelhança no modus operandi, no entanto, foge das regras partidárias, podendo o deputado integrar qualquer legenda.

Incômodo bolsonarista

No Ceará, bolsonaristas até já denominaram esse grupo como sendo os deputados “melancia”, verde por fora (Bolsonaro em Brasília) e vermelho por dentro (Camilo no Ceará). No dizer do próprio presidente da República, se governa com o centrão “porque é o que tem”. Legenda: O deputado Jaziel Pereira chegou a apoiar Camilo Santana e Jair Bolsonaro, mas no ano passado, se distanciou do governo estadual