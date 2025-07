Padilha projeta Lula 'forte' em 2026 e defende 'justiça tributária' em meio à crise com o Congresso

Em passagem por Fortaleza nesta sexta-feira (4), o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fez a defesa do projeto político do governo Lula, avaliando que o presidente chegará à disputa de 2026 “forte e favorito”. Em entrevista exclusiva à coluna, Padilha também destacou a proposta do governo de reduzir a carga tributária para 99% da população, em meio à crise entre governo e Congresso Nacional.

“O presidente Lula vai chegar forte e favorito e com muita força a 2026. Ninguém melhor do que ele para defender esse projeto de País”, afirmou o ministro, que ocupou o cargo de articulador político do governo no início do mandato antes de reassumir a pasta da Saúde.

A fala de Padilha ocorre em um momento em que o governo federal enfrenta dificuldades na relação com o Legislativo, sobretudo na Câmara dos Deputados, onde pautas de interesse do Executivo têm encontrado resistências. O ministro, no entanto, minimizou os efeitos da crise para o futuro político do presidente e do PT.

A declaração dele remete à narrativa do governo, que ganhou aderência nas redes sociais após a derrubada do decreto de aumento do IOF pelo Congresso Nacional na última semana.

Mais recursos para a Saúde no Ceará

Padilha esteve em Fortaleza para anunciar um novo programa nacional de saúde, com promessa de investimentos de pelo menos R$ 360 milhões para o setor no Ceará.

Entre as novidades, o ministro destacou a incorporação ao SUS do Implanon, um contraceptivo de longa duração, como exemplo de ampliação da oferta de serviços públicos.

“É um implante que, em clínicas particulares, custa entre R$ 2 mil e R$ 5 mil. Agora, estará disponível gratuitamente no SUS. Vai ser o maior programa de implante desse tipo no sistema público de Saúde”, explicou.

Estratégia governista

As declarações de Padilha reforçam a estratégia do governo de vincular a pauta econômica à manutenção e ampliação de políticas sociais, tentando deslocar o foco da crise política para uma agenda mais popular.