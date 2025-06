Derrotas seguidas no Congresso expõem desarticulação e minam capital político de Lula

A recente derrubada do decreto do IOF pelo Congresso Nacional marcou mais do que uma derrota para o presidente Lula: escancarou uma crise de articulação política do governo. O episódio, simbólico por envolver um tema econômico relevante, expõe a fragilidade de uma base aliada que se mostra cada vez mais dispersa e desconectada da liderança e dos interesses do governo no parlamento.

As derrotas do governo em votações estratégicas estão se tornando rotina. Em diversas delas, partidos que ocupam ministérios contrariaram as orientações do Palácio do Planalto. O resultado tem sido um ambiente de insegurança institucional, em que o Executivo não consegue prever o comportamento do Legislativo nem coordenar esforços mínimos para aprovar sua agenda.

A responsabilidade desse cenário recai, em parte, sobre a liderança do governo no Congresso. A falta de coesão, aliada à incapacidade de negociação e de construção de consensos, cria um pacote político que é preenchido por ambições e interesses individuais dos parlamentares. Os aliados mais fiéis, por sua vez, assistem ao processo com perplexidade, diante de um festival de derrotas que mina a autoridade do presidente e amplia o desgaste público da gestão.

Esse enfraquecimento tem efeitos imediatos sobre o debate sucessório. Ainda estamos em meados de 2025, mas a antecipação das articulações para 2026 já é evidente. A percepção de fraqueza do governo estimula movimentos de independência de partidos do centrão, fortalece pré-candidaturas oposicionistas e acende alertas nos bastidores do PT e aliados. Cada derrota legislativa acelera o relógio político e reduz o tempo disponível para uma recomposição de forças.