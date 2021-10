O palanque do ministro Rogério Marinho de olho na Eleição de 2022

No discurso que fez nesta quarta-feira (20) em Russas, na região jaguaribana, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, não poupou elogios ao presidente Jair Bolsonaro, seu chefe. Na verdade, a cabeça e as palavras do ministro estavam lá em outubro de 2022.

Segundo ele, Bolsonaro tem sido "perseguido" por defender as cores "verde e amarela" e a "família", para aplausos dos apoiadores do presidente.

Leia mais PontoPoder Jair Bolsonaro diz que CPI da Covid só trouxe "ódio e rancor" PontoPoder Bolsonaro é recebido em Russas por aliados e com protestos de movimentos sociais Sobraram críticas aos ex-presidentes que estiveram "sentados na cadeira" e não cumpriram o que prometeram. E até indiretas ao governo dos petistas Lula e Dilma, que, segundo o ministro, mandavam recursos para países como Cuba e Nicarágua, uma narrativa repetida com frequência por Bolsonaro e que anima os seguidores.

Em determinado momento, ficou parecendo que se tratava de um ato de campanha eleitoral. "Não podemos permitir que quem dilapidou o patrimônio do povo volte ao poder".

Derrotado na eleição para deputado federal em 2018 no Rio Grande do Norte, após ficar na suplência pelo PSDB, o ministro tenta retomar a boa performance nas urnas sob as bênçãos de Bolsonaro e do bolsonarismo.

Leia também PontoPoder Por que Bolsonaro tem reforçado presença no Ceará às vésperas de ano eleitoral PontoPoder No Ceará pela quarta vez, relembre visitas de Jair Bolsonaro ao Estado desde que foi eleito Marinho já anunciou a pré-candidatura a senador pelo seu Estado, não mais pelo PSDB, mas por um partido ainda a ser definido, também segundo a ordem do presidente. Aliás, nem Bolsonaro definiu a camisa partidária que vestirá em 2022.

Histórico na política

O ministro já foi filiado a um partido de esquerda, o PSB, tendo trocado de legenda na década passada, para se tornar membro do tucanato. No Congresso Nacional, como deputado federal, apoiou o governo do então presidente Michel Temer, votando inclusive contra as denúncias que o Ministério Público Federal tentou imputar ao ex-presidente.

Os maiores desafios de sua carreira, entretanto, foram mesmo no governo Bolsonaro. A primeira missão foi a discussão que travou com o Congresso Nacional a respeito da Reforma da Previdência. Como secretário da Previdência de Paulo Guedes, ele ganhou notoriedade ao conseguir a aprovação da medida, quando o governo ainda dava os primeiros passos.

Depois, recebeu a missão de tocar o Ministério do Desenvolvimento Regional, com um olhar voltado para o Nordeste e o Rio Grande do Norte, a maior oportunidade de retomar a carreira eleitoral.

Ele tem sob sua batuta projetos grandiosos como a Transposição do Rio São Francisco, que o governo pegou na reta final, e as outras obras hídricas de envergadura na região. Legenda: Dois ministros do governo Bolsonaro têm o desejo de concorrer ao Senado pelo Rio Grande do Norte, Marinho e Faria (foto) Foto: Agência Brasil

Por outro lado, têm um certo incômodo dentro do governo. O conterrâneo Fábio Farias (ministro das Comunicações) também parece ter planos de concorrer ao Senado pelo Rio Grande do Norte.