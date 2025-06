O gesto e o jogo: os sinais por trás da foto do comando governista com Cid Gomes no Abolição

A foto do encontro reservado, realizado no último sábado (7), no Palácio da Abolição, foi praticamente o único conteúdo divulgado de uma reunião cheia de simbolismo político. Estavam o governador Elmano de Freitas, o ministro Camilo Santana, o senador Cid Gomes, o prefeito Evandro Leitão e o secretário da Casa Civil Chagas Vieira, nomes que integram o núcleo duro do poder estadual.

A legenda falava em “ações e projetos para o Ceará”. Mas, nos bastidores, a imagem tinha o objetivo de passar outra mensagem: o grupo segue unido em torno da reeleição de Elmano e Cid está alinhado ao comando.

A presença do senador do PSB foi a sinalização central da foto. Ele e Camilo Santana são amigos, mas a relação já viveu tempos melhores. Desde o fim do ano passado, algumas divergências foram tornadas públicas principalmente durante o processo de escolha do presidente da Assembleia Legislativa. Cid se insurgiu contra a indicação ao posto de Fernando Santana, muito próximo de Camilo. O episódio rendeu diálogos ríspidos entre os dois.

Naquele momento, Cid também se indispôs com o governador Elmano. E, no fim das contas, a Presidência ficou com Romeu Aldigueri, que não era indicado do senador, mas seu correligionário.

Mais recentemente, entretanto, Cid retomou diálogos e, publicamente, já reafirmou seu apoio à reeleição do governador petista em 2026. Eis que parece ser esta a certeza que se tira da foto: o nome do gestor à reeleição.

Por que divulgar a imagem? Mas por que havia a necessidade de o comando governista passar essa mensagem de união e integração de Cid? Por dois motivos principais: o primeiro é uma resposta à oposição que ocupou o noticiário político nas últimas semanas, com a presença de Bolsonaro e a integração oficial de Roberto Cláudio. A segunda, naturalmente, é a adesão de Ciro Gomes, irmão de Cid, à oposição. Mesmo rompidos, as aparições de Ciro junto ao bolsonarismo levantaram dúvidas nos bastidores sobre a posição de Cid. Ele mesmo tratou de tentar desfazer as suspeitas.

A montagem da chapa governista para 2026, sem sombra de dúvidas, vai passar pelo humor da relação entre Cid e Camilo, até para considerar as nuances que o cenário nacional possa vir a oferecer para facilitar ou dificultar a articulação local.