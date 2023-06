O espelho que Lula quer para Camilo Santana no Ministério da Educação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem feito reiterados elogios à atuação de Fernando Haddad no Ministério da Educação, entre 2005 e 2012. No início desta semana, ele voltou a citar o correligionário, que ocupa agora o Ministério da Fazenda, para dizer que o cearense Camilo Santana tem uma “grande responsabilidade”, que é a de “fazer mais” do que Haddad na Pasta da Educação.