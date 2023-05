Primeira-dama, Janja acompanha o presidente Lula na viagem ao Ceará

A primeira-dama do País, Rosângela da Silva, a ‘Janja’, esposa do presidente Lula, acompanha a comitiva presidencial que vem ao Ceará nesta sexta-feira (12). Ela tem sido uma figura com protagonismo desde que Lula voltou à Presidência da República em 1º de janeiro.

Janja estará ao lado de Onélia Santana, esposa do Ministro Camilo, e Lia Freitas, esposa de Elmano, no almoço que acontecerá na residência oficial do governador, em Fortaleza.

Lula vem ao Ceará pela primeira vez em seu terceiro mandato à frente da Presidência para fazer anúncios na área da educação. A expectativa é que o presidente anuncie também a sanção da lei que destina recursos para o piso nacional da enfermagem.

Leia mais Inácio Aguiar Almoço de Elmano para Lula deve ter lideranças do Congresso e cerca de 10 governadores Pela manhã, Lula irá visitar uma escola de tempo integral no bairro Luciano Cavalcante. Em seguida, participa de encontro no Centro de Eventos do Ceará em que vai anunciar a nova política de investimentos federais em tempo integral.

Depois do almoço, a comitiva vai ao Crato, no Cariri cearense, para assinar uma Medida Provisória que determina a retomada de obras públicas na área da educação. Mais de 3 mil obras devem ser retomadas no País.