Na primeira entrevista como governador, Elmano mostra que tem um plano de voo traçado

Elmano de Freitas tem repetido como mantra, desde o primeiro momento após a eleição que suas prioridades são combater a fome, zerar a fila de cirurgias eletivas na rede pública e criar o passe livre metropolitano.

Nesta terça-feira (3), na primeira entrevista que concedeu já no exercício do cargo, ao Sistema Veres Mares, o novo gestor deu mostras de que tem um plano de voo traçado. E isso é um sinal importante para quem está começando.

Elmano inicia novo ciclo de poder no Ceará com desafios na gestão e na articulação política

Na entrevista, Elmano detalhou como serão iniciadas cada uma das ações. O combate à fome deve dar start em uma iniciativa de fortalecer o modelo de cozinhas comunitárias já existente na periferia das grandes cidades que, com apoio do Estado, terão capacidade de atender a mais pessoas com esta necessidade.

Além disso, o Estado dará um complemento à política social do governo federal de repassar recursos para famílias com filhos pequenos.

Na Saúde, ao governador já disse ter convocado a secretária Tânia Mara Coelho a promover um trabalho de revisão da fila de espera por cirurgias eletivas para requalificar essa lista e observar a real dimensão do problema. Além disso, anunciou que convocará prefeitos e entidades filantrópicas para ouvi-los sobre as demandas. A estratégia de criar um mutirão, ainda do governo deverá ser mantida.

O passe livre da Região Metropolitana também já começou a ser estudado. O Estado, diz o governador, deve investir mais de 200 milhões na proposta apresentada ainda na campanha eleitoral. As empresas que operam no setor passarão a ser remuneradas pelo quilômetro percorrido e não mais pelas passagens, pelo menos, em tese. A operação vai começar a ser discutida com o setor.

Além das prioridades apontadas por si mesmo, Elmano foi muito firme no discurso ao falar da violência que assola a vida dos cearenses e leva problemas às comunidades: o domínio territorial de facções criminosas. Ele considerou a situação como inaceitável e prometeu que o Estado vai agir para garantir os direitos da população. Uma das medidas é implantar bases policiais nessas áreas.

Como já abordamos nesta coluna, os desafios de Elmano serão significativos, mas, nos primeiros dias de governo, ele mostra que tem um norte a ser seguido.

