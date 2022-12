Na Presidência da Câmara, Gardel Rolim terá desafios e pode ser estratégico para o PDT na Capital

Líder do governo José Sarto (PDT) na Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Gardel Rolim (PDT) deverá ser eleito na sessão desta quinta-feira (1º) como novo presidente da Casa. A candidatura se tornou consensual. Não haverá disputa pelo comando, que acabou ficando mesmo com o PDT, que detém a maior bancada do Legislativo Municipal.

Apesar de a eleição ocorrer nesta quinta, Gardel só assume o comando do Legislativo no próximo dia 1º de janeiro, em substituição a Antônio Henrique, também do PDT, que foi eleito deputado estadual na última eleição e deixará a Câmara para ir à Assembleia Legislativa. Henrique, por sinal, foi um dos fiadores do nome de Gardel.

Conhecido pelo perfil de diálogo até com a oposição, Gardel vai comandar a Casa em um momento estratégico e delicado para a base aliada e para os interesses do Executivo.

O PDT enfrenta uma crise interna após o rompimento da aliança com o PT, que resultou na derrota de Roberto Cláudio na disputa pelo governo do Estado. O embate deixou sequelas que atingem até a Capital, embora os dois partidos já não sejam aliados em Fortaleza desde 2012.

A nova correlação de forças está a exigir perícia das lideranças que trabalham por uma reaproximação, mesmo todos admitindo que ainda há resistências.

Nos bastidores, parlamentares consideram que o papel do novo presidente da Casa será central no processo de recomposição da base parlamentar aliada de Sarto, ainda flutuante após os últimos acontecimentos políticos.

O racha entre PT e PDT deixou respingos inclusive na relação com outros partidos como PSD, PSB e PP.

Primeiro passo para 2024

A vitória de Gardel, por sinal, acabou sendo uma demonstração de poder de articulação do PDT na Capital.

No início do processo, após a vitória de Elmano de Freitas (PT) ao Governo do Estado, muitas especulações surgiram sobre um fortalecimento da base ligada ao Governo do Estado que poderia influir na sucessão da Câmara.

O vereador Léo Couto (PSB), representando este grupo, ainda chegou a fazer articulações para tentar concorrer à Presidência da Casa, em paralelo, entretanto, não conseguiu êxito. No último mês, com o concorrente anunciando apoio de 30 parlamentares, e após conversas com lideranças governistas, Léo acabou retirando a postulação.

Ao lado do atual presidente Antônio Henrique, Gardel se moveu rápido para amarrar os apoios que conduziram ao cenário de candidatura única. Este, entretanto, foi o primeiro de muitos desafios que virão pela frente de olho em 2024.

Composição da nova Mesa Diretora

Presidente: Gardel Rolim (PDT)



1º vice: Paulo Martins (PDT)

2º vice: Renan Colares (PDT)

3º vice: Claudia Gomes (PSDB)

1º secretário: Bruno Mesquita (PROS)

2º secretário: Fábio Rubens (PSB)

3º secretário: Katia Rodrigues (Cidad)

1º vogal: Ana Aracapé (PL)

2º vogal: Luciano Girao (PP)

3º vogal: Estrela Barros (Rede)