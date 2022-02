Movimento do partido de Bolsonaro pode mexer na sucessão do governador Camilo Santana

Duas lideranças partidárias se destacam em Brasília com peso estratégico junto ao presidente Jair Bolsonaro e à formação das alianças para 2022: Ciro Nogueira, ministro chefe da Casa Civil e presidente nacional do Progressistas (PP), e Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, partido ao qual Bolsonaro está filiado. Desta dupla poderá sair uma decisão capaz de mexer com a disputa ao governo do Estado do Ceará, na sucessão de Camilo Santana (PT).

Há um diálogo em andamento, ao qual Costa Neto é simpático, de que o PL, no intuito de fortalecer suas chapas ao Legislativo (principalmente a de deputado federal) e aumentar a presença no pleito estadual, lance candidatura própria no Ceará.