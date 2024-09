Lula ainda virá ao Ceará para campanha eleitoral antes do primeiro turno, afirma Camilo Santana

Gestor com melhor avaliação entre os chefes do Poder Executivo (em nível federal, estadual e municipal) na última pesquisa Quaest contratada pela TV Verdes Mares na corrida à Prefeitura de Fortaleza, o presidente Lula (PT) vai voltar ao Ceará ainda no primeiro turno. Quem assegura é o correligionário e ministro da Educação, Camilo Santana. O dia da vinda e as cidades a serem visitadas ainda estão sob avaliação.

O Ceará faz parte de uma estratégia nacional petista de conquistar mais municípios nas próximas eleições de olho na formação de uma base de apoio mais consolidada para a disputa eleitoral de 2026 em que o próprio Lula pode ser candidato à reeleição.

Reclamações na base

As visitas de Lula ao Ceará têm gerado incômodo entre aliados do governo federal como o PDT do prefeito José Sarto. O deputado federal André Figueiredo, aliado de Sarto e um dos líderes do governo na Câmara, teria reclamado a presença de Lula na convenção de Evandro Leitão, no início de agosto.

Avaliação positiva de Lula

O PT, entretanto, segue apostando na presença do presidente. E a pesquisa Quaest divulgada no dia 22 de agosto, explica isso. O instituto questionou os eleitores de Fortaleza sobre a avaliação das gestões de Sarto, Elmano e Lula, na que o presidente detém a melhor avaliação positiva, com 40%. Elmano apareceu com 36%, Sarto com 30%.

Ainda pelos números da pesquisa, quando o questionamento era se o eleitor gostaria que fosse eleito um prefeito aliado “de Lula”, “de Bolsonaro” ou “Independente”, a maior parte das citações foi por um aliado do petista, com 39%.

Evandro Leitão, que é o candidato do PT, apoiado por Lula, Camilo e Elmano em Fortaleza, apareceu com 14% das intenções de voto, empatado tecnicamente em terceiro lugar com André Fernandes (PL), também com 14%, e atrás de Sarto (PDT), que obteve 22%, e Capitão Wagner, 31%.

Disputas no Interior

O PT tem candidaturas próprias em importantes municípios do Estado e que, eventualmente, também podem receber a visita do presidente na reta final da campanha, garante o ministro Camilo Santana. “Vamos avaliar no momento certo”, diz o ministro.

Em Fortaleza, Caucaia e Juazeiro do Norte, três entre os cinco maiores municípios do Estado, o PT tem candidato próprio. Nos três cenários, a disputa se apresenta aberta, com os candidatos disputando as intenções de voto.

Informações da pesquisa Quaest em Fortaleza

O levantamento ouviu 900 pessoas. A pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 21 de agosto, com eleitores de 16 anos ou mais na cidade de Fortaleza. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%.