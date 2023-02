Líder de Camilo e Izolda, Júlio César vai comandar a principal comissão da Assembleia Legislativa

O deputado estadual Júlio César Filho (PT), que foi líder dos governos Camilo e Izolda na Assembleia Legislativa, será o novo presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) nessa nova legislatura. A Comissão é a principal do Parlamento Estadual.

Júlio César chegou a ser especulado para cargos no Governo do Estado ou na Mesa Diretora, mas vai chefiar a instância deliberativa mais importante da Assembleia Legislativa, depois do plenário.

Ao presidente da comissão cabe, por exemplo, pautar os projetos que esperam para votação entre os parlamentares.

Júlio César é mais um aliado do governo contemplado com cargo estratégico na nova gestão na Casa.

Ele vai ocupar o espaço que estava sob comando de Romeu Aldigueri (PDT), que será o líder do governo Elmano no parlamento estadual.