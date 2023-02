Filiado ao PDT, Romeu Aldigueri será o líder do governo Elmano na Assembleia

O deputado estadual Romeu Aldigueri (PDT) deve ser confirmado como líder do Governo Elmano na Assembleia Legislativa. O parlamentar, que está no segundo mandato e comanda a Comissão de Constituição e Justiça - a mais importante da Casa -, vai para uma função estratégica para o Executivo.

O líder do governo fica responsável, por exemplo, pelo diálogo com os demais parlamentares sobre os principais projetos do governo e faz, evidentemente, a defesa do chefe do Executivo nos embates com a oposição.

Aldigueri integra a lista de deputados do PDT que, após o racha com o PT, seguiram fiéis ao grupo comandado por Camilo Santana (PT), que teve Elmano como candidato a governador, vitorioso ainda no primeiro turno.

O parlamentar mantém base eleitoral na região Norte do Estado, principalmente no município de Granja, de onde já foi prefeito. Atualmente, a esposa dele, Juliana Aldigueri, comanda o Executivo na cidade. Com 90.339 votos, ele foi o 6º deputado mais votado nas últimas eleições.

Advogado, ele já comandou órgãos como o Ibama e a Semace. Com estilo incisivo no uso da tribuna, o parlamentar terá como desafio liderar uma base que deve ter cerca de 30 parlamentares. O grupo precisará de alguém para acalmar os ânimos, em muitos momentos.