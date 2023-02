Como votam os parlamentares cearenses na disputa pela Presidência do Senado

A bancada cearense no Senado Federal votará dividida na disputa pela Presidência da Casa, que ocorrerá nesta quarta-feira (1º), às 16h. O favorito na disputa é o atual presidente Rodrigo Pacheco (PSD/MG). Entre os cearenses, ele deve contar com o voto de Cid Gomes (PDT) e Camilo Santana (PT). Já o senador Eduardo Girão (Podemos) é um dos concorrentes de Pacheco na disputa pelo comando e, naturalmente, deve votar em si mesmo.

O prognóstico do momento, entretanto, é que ainda há vantagem para Rodrigo Pacheco. As negociações devem continuar até o começo da tarde desta quarta.

O principal concorrente de Pacheco, no momento, é o senador eleito Rogério Marinho (PL/RN), ex-ministro do governo Jair Bolsonaro. Com o crescimento da bancada conservadora na Casa, o anúncio de sua candidatura agitou os bastidores em Brasília.

Ao apoiar Pacheco, Cid Gomes e Camilo Santana estarão apenas cumprindo o já anunciado pelos partidos que integram.

Na última quinta-feira (26), o PDT anunciou, formalmente, o apoio ao atual presidente. No dia seguinte, sexta (27), foi a vez do PT, após orientação do Palácio do Planalto e do presidente Lula, anunciar apoio ao senador mineiro.