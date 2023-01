Camilo Santana deixará o Ministério temporariamente para tomar posse no Senado; veja o rito

O ministro da Educação, Camilo Santana, deverá ser exonerado do cargo nesta terça-feira (31) pelo presidente Lula, a exemplo do que acontecerá com outros ministros que deixarão os cargos para tomar posse no Congresso. A saída, entretanto, será temporária, para cumprir ritos da Casa Legislativa.

Camilo Santana foi eleito ao cargo de senador no pleito de 2022 pelo PT. Entretanto, antes de assumir, teve que mudar os planos após ser convocado para ocupar cargo na Esplanada dos Ministérios pelo presidente Lula.

Para cumprir a formalidade, o ex-governador do Ceará assume o mandato de senador na quarta-feira (1º) e deverá votar, inclusive, na escolha do novo presidente da Casa, que será realizada no mesmo dia.

Em 2 de fevereiro, Camilo Santana irá formalizar a licença do cargo, por tempo indeterminado, para retornar ao comando do Ministério da Educação. Na ausência dele na Pasta, a secretária-executiva, Izolda Cela, responde pelo Ministério.

12 Ministros do governo Lula deixam os cargos para tomar posse no Congresso Nacional, entre deputados e senadores

Nova senadora pelo Ceará

Após a confirmação da licença do titular, o Senado Federal vai convocar a 1ª suplente que é Augusta Brito (PT). No caso das vagas do Senado, os suplentes são indicados pela coligação que, no caso de Camilo, foi formada por (PT/PC do B/PV), MDB, PRTB, (PSOL/REDE), SOLIDARIEDADE e PP.

Augusta, apesar de ter nascido em Fortaleza, tem base política na região da Ibiapaba. Ela foi prefeita do Graça e secretária de Educação em São Benedito, antes de integrar a bancada de deputados na Assembleia Legislativa.

A petista está encerrando o segundo mandato como deputada estadual. Com a sua posse, uma mulher volta a ocupar uma das cadeiras do Ceará no Senado após mais de uma década.

A última representante feminina do Estado na Casa foi Patrícia Saboya, cujo mandato terminou em janeiro de 2011.