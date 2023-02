Evandro Leitão será reconduzido à Presidência da Assembleia; veja composição da Mesa Diretora

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Evandro Leitão (PDT) será reconduzido ao comando da Casa, em uma costura que envolveu base do governo e oposição. Ele deve ser candidato único e já resolveu a indicação dos membros da Mesa Diretora.

Evandro é filiado ao PDT e homem de confiança do governador Elmano de Freitas (PT). Nas últimas eleições, após o racha entre os dois partidos, manteve-se ao lado de Elmano, assim como um grupo de pedetistas.

Pela proporcionalidade, os partidos mais beneficiados foram PDT e PT, que fizeram as maiores bancadas na Casa.

Articulações

Na composição, à qual está coluna teve acesso com exclusividade em conversa com o presidente, não há propriamente novidades, mas sim a confirmação de articulações que ocorrem desde dezembro passado.

O MDB, comandado no Estado pelo deputado federal Eunício Oliveira, ficará com a 1ª Secretaria, responsável pelas questões de pessoal e patrimônio do Legislativo.

Inicialmente, havia expectativa de que o PT ocupasse o cargo, mas a costura política modificou o cenário. Danniel Oliveira é o escolhido.

A única pendência partidária é relativa ao União Brasil, que ocupará a 4ª Secretaria. Ainda há indefinição sobre quem ocupará o cargo, se Firmo Camurça ou Oscar Rodrigues.

Veja a composição da Mesa Diretora

Presidente - Evandro Leitão (PDT)

1º vice-presidente - Fernando Santana (PT)

2º vice-presidente - Osmar Baquit (PDT)

1º secretário - Danniel Oliveira (MDB)

2º secretário - Juliana Lucena (PT)

3º secretário - João Jaime (PP)

4º secretário - União Brasil (Firmo Camurça ou Oscar Rodrigues)

1ª Vogal - Stuart Castro (Avante)

2ª Vogal - David Durant (Republicanos)

3ª Vogal - Marta Gonçalves (PL)