“Lei Anti-Oruam”: proposta que mira apologia ao crime ganha adesão de parlamentares no Ceará

O projeto de lei que impede a contratação, com dinheiro público, de artistas cujas músicas fazem apologia ao crime e ao tráfico de drogas, apresentado na Câmara Municipal de São Paulo, já chegou ao Ceará. A ideia está sendo encampada por, pelo menos, três parlamentares: os vereadores de Fortaleza Julierme Sena (PL) e Soldado Noélio (União), além da deputada federal Dayany Bittencourt (União).

A iniciativa segue o modelo do projeto apresentado pela vereadora paulistana Amanda Vettorazzo (União), ligada ao Movimento Brasil Livre (MBL).

A penalidade prevista é uma multa de 100% do valor do contrato em caso de descumprimento.

🚨AGORA: mais de 150 PARLAMENTARES entre vereadores, deputados estaduais, deputados estaduais e senadores protocolaram a Lei Anti-Oruam.



Parabéns a todos pela coragem e sejam bem vindos ao time que quer tratar facções criminosas como TERRORISTAS.



Segue a lista completa👇🏻 pic.twitter.com/ZJvtsE9Buy — Amanda Vettorazzo (@Amandavettorazz) February 6, 2025

A mobilização em torno da pauta se intensificou nos últimos dias. Em uma postagem nas redes sociais, Amanda Vettorazzo afirmou que mais de 150 parlamentares de diferentes partes do Brasil entraram em contato com ela demonstrando interesse em replicar a proposta em suas respectivas cidades ou até mesmo em outras esferas do Legislativo.