Justiça Eleitoral marca nova eleição para prefeito em Iguatu e Pacujá; prefeitos foram cassados

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) marcou a data das eleições suplementares nos municípios de Iguatu e Pacujá para a escolha dos cargos de prefeito e vice-prefeito. O eleitorado dos dois municípios devem voltar às urnas no próximo dia 5 de fevereiro.

O pleno da Corte aprovou as resoluções por unanimidade na sessão desta quinta-feira (1º). O prazo para realização das convenções partidárias ocorre entre 5 e 8 de janeiro de 2023.

Os gestores dos municípios foram cassados por irregularidades cometidas nas eleições municipais de 2020. Nas duas cidades, os presidentes das Câmaras já estão no exercício do Executivo por determinação da Justiça Eleitoral.

Tanto no caso de Iguatu, do prefeito cassado Ednaldo Lavor (PSD), como no de Pacujá, Raimundo Filho (PDT), ainda é possível recorrer ao TSE. Entretanto, após a condenação em segunda instância, a corte regional eleitoral já pode marcar as novas eleições, que se confirmam agora.