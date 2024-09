Governo federal fará evento anual para premiar a educação nos moldes de programa do Ceará

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT) disse, em entrevista a esta Coluna, que o governo federal fará um evento anual para premiar escolas, universidade e entidades do ensino técnico que tiverem os melhores resultados. O programa, que deverá ser lançado ainda neste mês, terá como base o evento realizado pelo governo do Estado do Ceará chamado “Escola Nota 10”.

Os valores envolvidos, diz o ministro, estão em estudo, mas haverá reconhecimento por meio do envio de recursos e equipamentos. “É uma forma de reconhecimento pelo grande trabalho na educação. E o presidente da República participará desse momento”, reforça o ministro.

Encontro no Palácio do Planalto

Nesta quarta-feira (4), o presidente Lula vai receber, ao lado do ministro, no Palácio do Planalto, em Brasília, alunos, professores e diretores das 21 escolas que conseguiram tirar nota 10 no último ciclo do IDEB.

Destas instituições, 15 estão no Ceará, 5 em Alagoas e uma em Pernambuco, portanto, todas no Nordeste.

“O presidente pediu pra gente mobilizar. É uma forma de reconhecimento ao trabalho dessas escolas que tiraram a nota máxima no Brasil”, reforçou Camilo.