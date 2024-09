Evandro elenca prioridades, mas propostas carecem de detalhes como planejamento e orçamento

Candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão foi o primeiro entrevistado na série de sabatinas promovida pela Verdinha/TV Diário na corrida à Prefeitura de Fortaleza. O petista apresentou, na conversa, propostas que pretende implementar em diferentes temáticas, mas sem o detalhamento de execução que exige planejamento, metas e orçamento, em uma cidade do porte de Fortaleza, uma das maiores e mais desiguais do País.

Evandro puxou a discussão para o Centro de Fortaleza, uma área bastante delicada e carente de ações concretas. Falou também até da revitalização do corredor comercial da Av. Monsenhor Tabosa. A proposta é alvissareira, mas há décadas é alvo de debates entre o setor produtivo e a o poder público, sem sucesso e sem avanço. O que a proposta viria de diferente do que já foi feito até agora? Ficou uma lacuna.

Por fim, a ideia na educação de criar um programa de bolsa direcionado aos estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental, semelhante ao programa Pé-de-Meia, criado pelo governo federal aos estudantes do Ensino Médio. Segundo Evandro, entre o 9º ano e o Ensino Médio estão as maiores taxas de abandono escolar, por isso a proposta da campanha. Mais uma vez faltou detalhar melhor o programa para avaliação sobre a viabilidade e as prioridades na educação básica.