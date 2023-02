Em linha de oposição, Roberto Cláudio critica pacote econômico de Elmano e pede mais discussão

O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, presidente municipal do PDT em Fortaleza, segue firme no papel de construir uma outra linha de oposição ao governador Elmano de Freitas (PT). O ex-gestor faz críticas ao pacote de medidas encaminhadas pelo governo à Assembleia Legislativa.

“É um conjunto de propostas muito grave. Você não vê debate aprofundado, você não vê um secretário do governo que vá à Assembleia discutir o assunto. Como vai ser essa elevação do ICMS, vai ser linear? Alguns setores não vão ficar desestimulados? Tudo isso é preciso saber”, diz o pedetista.

Para Roberto Cláudio, a gestão estadual dá sinais ruins com essas novas medidas.

A ponderação, diz ele, é no sentido de gerar mais prazo para o debate da proposta. “Do lado de fora e do lado de dentro do parlamento, é importante debater isso”.