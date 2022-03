Em clima pré-eleitoral, aliados de Bolsonaro na expectativa pela sexta visita do presidente ao Ceará

Em meio às definições eleitorais por conta da abertura da janela partidária para deputados estaduais e federais, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Ceará estão na expectativa da nova visita do presidente ao Estado. O chefe do Executivo disse, em vídeo publicado nas redes sociais do chefe da Força Nacional de Segurança, Cel. Aginaldo Oliveira, que cumprirá agenda em Quixadá, no próximo dia 23.

Desde que assumiu o cargo, em janeiro de 2019, o presidente da República já esteve no Ceará cinco vezes. A última passagem dele pelo Ceará foi no mês passado, dia 8 de fevereiro, quando liberou águas da Transposição do Rio São Francisco ao Estado, em Jati, no Cariri.

O Cariri, por sinal, foi a região do Estado mais visitada por Bolsonaro. Foram três passagens: junho de 2020, em Penaforte, para fazer a liberação das águas da transposição ao Ceará; agosto de 2021, quando foi a Juazeiro do Norte para entregar habitações; e a última viagem a Jati.

Em fevereiro do ano passado, em meio à mais forte onda da covid-19 no Estado, Bolsonaro fez a passagem mais polêmica pelo Ceará. Ele veio lançar obras de estradas e promoveu eventos com aglomerações em Tianguá e Caucaia. Na oportunidade, ele criticou duramente as medidas de restrições adotadas pelos Estados para conter a Covid-19 e trocou farpas com o governador Camilo Santana.

Completam as passagens de Bolsonaro pelo Ceará, a viagem a Russas, em outubro do ano passado, para lançar obras hídricas. Bolsonaro tenta se aproximar do Nordeste, região em que concorrentes dele como o ex-presidente Lula e o ex-ministro Ciro Gomes são mais fortes.

Um dos trunfos do presidente para se aproximar do eleitorado da região é a Transposição do Rio São Francisco. Na última passagem pelo Ceará, Bolsonaro chegou a afirmar que acabou com o problema da falta d’água no Nordeste, após a transposição.

Ambiente de incertezas

Bolsonaro chegará ao Ceará em um ambiente político de algumas incertezas para seus aliados. Parte deles ainda não se filiou ao PL e há dúvidas sobre se o partido lançará candidato próprio ou se apoiará o nome de Capitão Wagner, pré-candidato ao Governo do Estado.

Outras legendas alinhadas ao Planalto, como o PTB, também estão com problemas. Recentemente, o partido mudou seus dirigentes no Estado e o deputado estadual Delegado Cavaltante deixou a legenda.

Wagner, por sua vez, está certo de que comandará o União Brasil no Estado, mas ainda há algum nível de indefinição por conta da demora da direção nacional em anunciar o acordo.

Esta formalização será fundamental para os demais movimentos do grupo conservador no Ceará. Pré-candidatos ao Legislativo neste campo político no Ceará, como o vereador Carmelo Neto, aguardam a nova passagem do presidente pelo Estado para fortalecer o campo político.