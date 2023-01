Elmano pede ao governo Lula revogação do edital de concessão do Parque Nacional de Jericoacoara

O primeiro ato institucional do governador Elmano de Freitas (PT) em direção ao Governo Federal, sob comando do presidente Lula, ocorreu nesta terça-feira (10). O governador mandou ofício ao Ministério do Meio Ambiente, comandado por Marina Silva, pedindo a suspensão da resolução que aprovou a concessão do Parque Nacional de Jericoacoara à iniciativa privada.

A medida foi tomada ainda no governo de Jair Bolsonaro e publicada no Diário Oficial da União do dia 12 de dezembro passado. O Parque, sob gestão do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), tem mais de 7,8 mil hectares e, pelo edital de concessão lançado no último dia 29 de dezembro, seria concedido à iniciativa privada com investimento de R$ 116 milhões em infraestrutura.