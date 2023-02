Elmano de Freitas reúne base aliada na Assembleia pela primeira vez; veja a pauta do encontro

O governador Elmano de Freitas (PT) fará, nesta segunda-feira (6), a primeira reunião com sua base aliada na Assembleia Legislativa. O encontro, no Palácio Abolição, será para apresentar os primeiros projetos que serão enviados, a partir de hoje, ao Legislativo na nova gestão.

Esta coluna apurou com membros da base do governo que o encontro será oportunidade também de visualizar o apoio que o governador terá na Casa e também aqueles considerados “independentes” que estão dispostos a colaborar com o governo no Poder Legislativo. Este grupo - cerca de 13 deputados - serão importantes para os interesses do Executivo.

O governador e os secretários da área irão detalhar aos parlamentares a reforma administrativa, que fará mudanças na estrutura do governo do Estado para desmembrar secretarias, criar novas pastas e fazer transformações em órgãos do Executivo.

Além disso, os deputados terão acesso aos projetos que tratarão do combate à fome e também do que trata da estratégia governamental para reduzir a fila de cirurgias eletivas no Estado, ambas promessas de campanha do governador Elmano de Freitas.

Apoio no parlamento

No fim da semana passada, esta Coluna publicou um levantamento, após ouvir lideranças e parlamentares novatos, que aponta para um cenário em que o governo teria como apoios certos, até o momento, 26 deputados estaduais, e oposição de sete parlamentares.

A estratégia governamental, que começa a entrar em campo, é atrair o grupo de 13 deputados estaduais, de diferentes partidos, que se colocam como “independentes”, para a base aliada.

Nos bastidores, esta coluna apurou que cerca de 35 deputados já haviam confirmado presença no encontro que deverá ocorrer no fim do dia, quando o governador retornará de viagem ao Rio de Janeiro.